Auch die Hamas bestätigte in einer Stellungnahme der Kampfbrigaden der Organisation den Tod al-Haddads. Zuvor hatte bereits seine Familie berichtet, dass al-Haddad, seine Frau und eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen sei. Al-Haddad wurde am Nachmittag in Gaza beigesetzt. Vor dem Trauerzug trugen Menschen Porträts des Hamas-Kommandeurs, dessen Leichnam in eine Hamas-Fahne gehüllt war./czy/edr/DP/mis