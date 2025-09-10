Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben erneut Ziele der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen. Es seien in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und in der Provinz Al-Dschauf im Norden des Landes «militärische Ziele» beschossen worden, teilte die israelische Armee mit. Darunter seien Huthi-Militärlager und eine Treibstoffanlage, die für «terroristische Aktivitäten» genutzt worden sei. Ein Sprecher der vom Iran unterstützen Miliz bezeichnete die Attacken als «Aggression gegen unser Land».