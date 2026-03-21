Nach drei Wochen Krieg sei der iranische Machtapparat geschwächt, sagte Zamir weiter. Man sei «auf halbem Weg», sagte er mit Blick auf die Dauer des Kriegs. Dieser werde auch während des Pessachfests weitergehen. Dieses beginnt am Abend des 1. April und dauert eine Woche. Das traditionelle jüdische Fest erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei. Traditionell findet am Pessachabend ein grosses Familientreffen statt.