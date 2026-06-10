Auch der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu veröffentlichte später eine Botschaft mit ähnlichem Inhalt. «Israel befindet sich nicht im Krieg mit euch», sagte er den Menschen im Libanon. «Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah, die euer Land als Geisel genommen hat, die im Auftrag Irans handelt und euer Territorium nutzt, um Terrorangriffe gegen Israel zu starten.» Israel habe bislang fast 10.000 Hisbollah-Kämpfer «ausgeschaltet», sagte Netanjahu ferner. «Israel möchte Frieden mit euch. Ergreift eure Zukunft.» Netanjahu sagte: «Sobald die Hisbollah zerschlagen ist, sind die Möglichkeiten grenzenlos. Sie reichen bis in den Himmel.»