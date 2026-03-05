Die israelische Wirtschaftszeitung «Calcalist» schrieb, die relevanten Waffen würden von Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael und Tomer hergestellt. Produkte dieser Hersteller würden auch bei den israelischen Angriffen im Iran eingesetzt. Zu den wichtigsten Raketenabwehrsystemen, deren Produktion beschleunigt werden solle, gehörten Arrow 3 und Barak MX von Israel Aerospace Industries sowie Schleuder Davids von Rafael.