Vorbehalte in Israel

Laut dem Friedensrat ist - anders als von Herzog nahegelegt - geplant, dass zunächst die Übergangsverwaltung in den Gazastreifen kommt, ehe die Hamas ihre schweren Waffen an diese übergibt. Laut dem Gremium, das den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Nachkriegsordnung in dem grossflächig zerstörten Küstengebiet überwachen soll, soll die Übergangsverwaltung alle Waffen im Gazastreifen künftig verwahren und kontrollieren. Ein israelischer Regierungsvertreter hatte vor Trumps Ankündigung allerdings einen «Abtransport sämtlicher Waffen aus dem Gazastreifen» als Voraussetzung für jeden weiteren politischen Prozess gefordert.