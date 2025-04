Am heutigen Samstag verhandeln die Delegationen aus den USA und dem Iran erneut über ein neues Atomabkommen. US-Präsident Donald Trump will ein iranisches Atomwaffenprogramm verhindern, die Regierung in Teheran will nicht vollständig auf Nukleartechnologie verzichten und fordert die Aufhebung von US-Sanktionen. «Iran darf keine Atomwaffe besitzen», sagte Trump zu Reportern im Weissen Haus. «Wenn der Iran eine Atomwaffe hätte, wärt ihr alle sehr unglücklich, denn euer Lebe wäre in grosser Gefahr.»