Israels Kampf mit dem Iran ist nach Worten des israelischen Verteidigungsministers «noch lange nicht beendet». Bei einer Preisverleihung sagte Minister Israel Katz: «Wenn der Iran Israel angreift, wird er einen schweren Schlag erleiden, so wie wir es vor einigen Tagen getan haben.» Die israelische Armee sei darauf vorbereitet, «mit grosser Schlagkraft im Iran anzugreifen».