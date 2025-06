Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Iran harte Gegenangriffe in Teheran angedroht, nachdem ein iranischer Raketenangriff eine gerade vereinbarte Waffenruhe verletzt hatte. «Ich habe die israelische Armee angewiesen, mit heftigen Angriffen auf Ziele des Regimes im Herzen Teherans kraftvoll auf die Verletzung des Waffenstillstands zu reagieren», kündigte Katz in einer Mitteilung an.