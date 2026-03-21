«In dieser Woche wird die Intensität der Angriffe (...) deutlich zunehmen», sagte er. In Israel beginnt die neue Woche jeweils sonntags. Man sei entschlossen, den Kampf gegen den iranischen Machtapparat fortzusetzen, «seine Kommandeure zu enthaupten und seine strategischen Fähigkeiten zu zerstören - bis jede Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel und die Interessen der USA in der Region beseitigt ist», sagte Katz.