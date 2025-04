Die derzeitigen Frontlinien böten nicht die strategische Tiefe, die die Ukraine benötige, um sich zuverlässig gegen eine erneute russische Aggression zu verteidigen, schreibt das ISW in seiner Einschätzung vom Dienstag (Ortszeit) weiter. Russische Streitkräfte stünden der Stadt Cherson genau am anderen Ufer des Flusses Dnipro gegenüber. Von der Stadt Saporischschja seien sie lediglich etwa 25 Kilometer entfernt und 20 Kilometer von der Stadt Charkiw, die unmittelbar an der international anerkannten Grenze liegt.