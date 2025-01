Wasser für wartende Passagiere

Am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt waren die Auswirkungen bis zum Freitagnachmittag gering. «Operativ» gebe es kaum Probleme, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport , der Betrieb laufe «regulär». Ein Sprecher der Bundespolizei, zuständig für den Flughafen Frankfurt, sagte der «Bild»-Zeitung: «Unsere Kollegen müssen vieles händisch machen, was vorher das System gemacht hat. Aktuell kriegen wir es noch gewuppt.»