Das Papier verlor als einer der schlechtesten SDax -Werte fast 4 Prozent. Damit weitete der Kurs sein in diesem Jahr aufgelaufenes Minus auf gut 13 Prozent aus. Der Erlös im zweiten Quartal sei überraschend schwach ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse vom US-Investmenthaus Jefferies. Die Entwicklung zeige einen starken Kontrast zum grössten deutschen Konkurrenten Bechtle . Im zweiten Halbjahr müsse sich die Umsatzentwicklung nun deutlich beschleunigen, um das Jahresziel noch zu erreichen.