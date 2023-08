Wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in München mitteilte, stieg der Umsatz der Monate April bis Juni um 8 Prozent auf 226,8 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach allerdings um 28 Prozent auf 28,9 Millionen Euro ein. Das Management begründete dies mit "beträchtlichen überschüssigen Kapazitäten in der Softwareentwicklung". Als Reaktion darauf seien Gehälter und die Zahl der Mitarbeiter angepasst worden. Positive Effekte aus der Massnahme erhofft sich die Unternehmensführung dann im zweiten Halbjahr. "Nagarro unternimmt grosse Anstrengungen, um die Kostenbasis zu reduzieren", hiess es weiter.