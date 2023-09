VW macht bisher keine genauen Angaben zur Ursache der Störung. Bisher deute aber nichts darauf hin, dass es ein Angriff von aussen war, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Laut «Süddeutscher Zeitung» soll ein «sehr ungewöhnliches Datenpaket» Grund für den Ausfall gewesen sein. Der Server habe es wieder und wieder hin- und hergeschickt, bis das System schliesslich komplett überlastet zusammengebrochen sei. Woher das Datenpaket stammte, sei unklar. In der Nacht zu Donnerstag hatte eine IT-Dienstleisterin, die für die Netzwerke der Unternehmen zuständig ist, noch davon gesprochen, dass von einer technischen Panne bis zu einem Hackerangriff alles möglich sei. «Man kann einen Cyberangriff nie ausschliessen», sagte auch Autoexperte Dudenhöffer. Im konkreten Fall halte er das aber für unwahrscheinlich, schon weil VW das Problem in weniger als 24 Stunden in den Griff bekommen hatte. Zudem würden Hacker, die Unternehmen lahmlegen, in der Regel ein Lösegeld verlangen, bevor sie die Systeme wieder freigeben. «Und so schnell hätte VW nicht bezahlt.»