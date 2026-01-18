Italien bietet sich im Konflikt mit den USA um die Zukunft von Grönland als Vermittler an. Aussenminister Antonio Tajani sagte: «Ich glaube, dass Italien aufgrund seiner Natur, seiner Vermittlungsfähigkeit und seiner Fähigkeit, mit allen zu sprechen, eine positive Rolle dabei spielen kann, Vereinbarungen zu finden.» Ministerpräsidentin Giorgia Meloni stehe dazu «im Dialog mit den Vereinigten Staaten, aber auch mit den Europäern».