Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Zustimmung zu dem geplanten Handelsabkommen mit vier südamerikanischen Mercosur-Staaten angedeutet. Die italienische Regierung teilte mit, was das Mercosur-Abkommen betreffe, sei man bereit, das Abkommen zu unterzeichnen, sobald den Landwirten die notwendigen Antworten gegeben werden. «Diese hängen von den Entscheidungen der Europäischen Kommission ab und können rasch konkretisiert werden», heisst es weiter.