Anlässlich des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der sieben grossen westlichen Industrienationen (G7) Mitte Juni in der süditalienischen Region Apulien wird an Italiens Grenzen wieder kontrolliert. Das Schengen-Abkommen zum Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen der EU-Mitgliedsstaaten wird an Italiens Grenzen vom 5. bis 18. Juni ausgesetzt, wie das italienische Innenministerium am Freitag mitteilte.