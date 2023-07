In Italien hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben und unter den Verbrauchern im Juli eingetrübt. Der Indexwert für die Industriestimmung fiel auf 99,3 Punkte, nach 100,2 Punkten im Monat zuvor, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Der Indexwert für Juni wurde zudem leicht nach unten revidiert.

27.07.2023 10:36