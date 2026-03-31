Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg der Inflation auf 1,7 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im März um 1,6 Prozent zu. In dieser Betrachtung hatten Ökonomen einen stärkeren Anstieg um 1,8 Prozent erwartet.
Die italienische Inflationsrate bleibt damit weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Zeitgleich zu den italienischen Preisdaten hat das europäische Statistikamt Eurostat für die Eurozone eine deutlich höhere Inflationsrate von 2,5 Prozent im März gemeldet./jkr/jsl/jha/
(AWP)