Die Jahresrate für Januar ist die niedrigste seit Herbst 2024. Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Inflation gerechnet. Sie waren aber von einem stärkeren Dämpfer bei der Preisentwicklung ausgegangen und hatten im Schnitt eine Jahresrate von nur 0,8 Prozent erwartet.
Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise zum Jahresbeginn um 1,0 Prozent zurück. Dies ist etwas weniger als Ökonomen erwartet hatten.
Die italienische Inflationsrate liegt deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Zeitgleich zu den italienischen Preisdaten hat das europäische Statistikamt Eurostat für die Eurozone eine Inflationsrate von 1,7 Prozent im Januar gemeldet./jkr/jsl
In December 2025, the Italian harmonized index of consumer prices (HICP) increased by 0.2 Prozent compared with the previous month and by 1.2 Prozent on annual basis (from +1.1 Prozent in November), confirming the flash estimate. In 2025 the average annual rate of change of HICP was +1.7 Prozent (+1.1 Prozent in 2024).
On average, in 2025, inflation measured by HICP had a larger impact on households with lower purchasing power (from +0.1 Prozent in 2024 to +1.7 Prozent) than on households with greater purchasing power (from +1.6 Prozent in 2024 to +1.7 Prozent).
https://www.istat.it/en/press-release/consumer-prices-december-2025/
