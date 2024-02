In Italien ist die Inflationsrate im Januar etwas stärker gestiegen als erwartet. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 0,8 Prozent erwartet. Im Dezember hatte die Inflation 0,5 Prozent betragen.

01.02.2024 11:22