In Italien ist die Inflationsrate nach zwei Rückgängen wieder gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Oktober auf Jahressicht um 1,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings im Schnitt nur mit 0,9 Prozent. Im September hatte die Inflationsrate noch bei 0,7 Prozent und im August bei 1,2 Prozent gelegen.