In Italien hat sich die Inflation im April abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI) um 1,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom bekannt gab. Im Vormonat waren die Lebenshaltungskosten um 1,2 Prozent gestiegen.