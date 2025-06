In Italien hat sich die Inflation im Mai stärker abgeschwächt als bisher bekannt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung eines Anstieges von 1,9 Prozent erwartet.