In Italien hat sich die Inflationsrate im Juni überraschend etwas abgeschwächt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 3,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Mai hatte die Rate bei 3,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt erwartet, dass die Teuerung auf diesem Niveau verharrt.