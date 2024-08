In Italien hat sich der Preisauftrieb im August abgeschwächt. Die nach europäischem Standard erhobenen Konsumentenpreise (HVPI) stiegen auf Jahressicht um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 1,6 Prozent gelegen.