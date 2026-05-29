Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Auch die zuvor veröffentlichten Jahresraten für Frankreich (2,8 Prozent) und Spanien (3,6 Prozent) lagen deutlich über dem Inflationsziel. Experten erwarten überwiegend, dass die Notenbank im Juni ihre Leitzinsen anheben wird. Die deutschen Verbraucherpreisdaten werden um 14 Uhr veröffentlicht./jsl/stk