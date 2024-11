In Italien ist die Inflation im November erneut gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich auf Jahressicht um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings im Schnitt nur auf 1,4 Prozent.