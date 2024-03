In Italien hat sich die Inflation im Februar auf niedrigem Niveau gehalten. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Auch im Januar hatte die Teuerung bei 0,9 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Jahresrate auf 1,0 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent.

01.03.2024 11:32