In Italien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Mai etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Die nach europäischer Methode (HVPI) berechnete Inflationsrate fiel von 8,6 Prozent im Vormonat auf 8,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Rom mitteilte. Eine erste Erhebung hatte eine Rate von 8,1 Prozent ergeben. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Bereits in den Monaten davor war die Teuerung auf hohem Niveau tendenziell gesunken.

16.06.2023 10:36