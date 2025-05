In Italien ist die Inflationsrate im Mai wie erwartet gefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im April hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt diese Entwicklung erwartet.