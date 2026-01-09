Die Staatsanwaltschaft Rom hat im Zusammenhang mit dem Brand in der Bar «Le Constellation» von Crans-Montana die Obduktionen der sechs italienischen Todesopfer angeordnet. Die Untersuchungen, die nicht in der Schweiz durchgeführt worden waren, sollen gemäss der Nachrichtenagentur Ansa in Mailand, Bologna und Genua stattfinden.