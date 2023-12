Italiens Finanzminister Giancarlo Giorgetti hat sich insgesamt zufrieden über den ausgehandelten Kompromiss für eine Reform der EU-Schuldenregeln geäussert. «Das sind realistischere Regeln als die, die heute gelten», heisst es in einer Erklärung des Ministers, die am Mittwochabend in Rom verbreitet wurde. «Es gibt einige positive Dinge und einige weniger positive. Italien hat jedoch viel erreicht.»

20.12.2023 19:33