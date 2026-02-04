Hohe Kosten für den Umbau des Italien-Geschäfts haben der französischen Grossbank Credit Agricole Ende 2025 einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im vierten Quartal verdiente das Institut gut eine Milliarde Euro und damit 39 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Paris mitteilte. «Wir haben sehr ehrgeizige eigenständige Ziele für Credit Agricole Italia», sagte Bankchef Olivier Gavalda. Das Vorhaben, die Verwaltungskosten der italienischen Tochtergesellschaft zu senken, kostete allerdings erst einmal Geld.