Er und Meloni würden dies nicht nur als Vertreter der italienischen Regierung sagen, sondern auch als Eltern und in seinem Fall als Grossvater, sagte Tajani gemäss der italienischen Nachrichtenagentur Ansa an einer Medienkonferenz in Rom. Der Aussenminister forderte die Schweizer Justiz auf, das Strafverfahren zu beschleunigen. «Die Gefühle des italienischen Volkes dürfen nicht auf diese Weise verletzt werden.»