Von der Leyen: EU geht gemeinsam vor

«Irreguläre Migration ist eine europäische Herausforderung und wir müssen sie europäisch lösen», sagte von der Leyen auf Lampedusa. Die EU-Staaten und nicht die Schlepper müssten entscheiden, wer in die Union komme. Teil des von ihr angekündigten Zehn-Punkte-Programms sei es, die Hilfe für die tunesische Küstenwache zu beschleunigen. Von der Leyen warb zudem über eine Ausweitung der legalen Zuwanderung, weil man damit das Geschäftsmodell der Schlepper unterlaufen könne. Zudem müsse geprüft werden, ob die EU eine neue Militärmission im Mittelmeer starten solle, um die Schleppertätigkeiten besser überwachen zu können. Die EU wolle den nordafrikanischen Staaten eine Gegenleistung anbieten, damit diese gezielter gegen Schlepper an ihren Küsten vorgehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte in der ARD, sie unterstütze Pläne von der Leyens, die Überwachung der EU-Aussengrenzen aus der Luft und zur See auszuweiten. «Wir werden es nicht anders machen können. Ansonsten kriegen wir die Migrationslage so nicht in den Griff.»