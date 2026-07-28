Meloni: «Rasche und verantwortungsvolle Antwort»

Meloni erklärte in einem Post bei X, dass die Senkung zwar das grundlegende Problem nicht löse. «Aber es ist eine rasche und verantwortungsvolle Antwort, die den begrenzten finanziellen Spielraum, über den wir verfügen, sowie die sich ständig wandelnde internationale Lage berücksichtigt.» Ihre Regierung werde die Entwicklung der Situation verfolgen und weitere Schritte vorbereiten.