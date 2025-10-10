Analysten hatten in der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone nur einen leichten Rückgang der Fertigung um 0,4 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich fielen die Produktionsdaten deutlich schlechter als erwartet aus. Hier meldete das Statistikamt kalenderbereinigt einen Einbruch um 2,7 Prozent, während Experten im Schnitt einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet hatten. Einen besonders starken Dämpfer meldet die Behörde bei der Energieerzeugung.