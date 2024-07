Bei einem Wirtschaftsforum in Peking am Sonntag hatte die Regierungschefin das Ungleichgewicht bei den Investitionen kritisiert. Die chinesischen Investitionen in Italien machten demnach etwa ein Drittel der italienischen Investitionen in China aus. Sie würde gerne sehen, dass sich diese Kluft verringert./jpt/DP/men