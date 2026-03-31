Demnach wurde Italien von den USA erst informiert, als die Flugzeuge längst in der Luft waren. Zuvor habe niemand eine Genehmigung beantragt oder den Nato-Partner auch nur informiert, hiess es. Zudem sei unklar geblieben, um welche Art von Flügen es sich handle. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni liess später betonen, dass es «weder kritische Punkte noch Reibereien mit den internationalen Partnern» gebe. «Insbesondere die Beziehungen zu den USA sind solide sowie von uneingeschränkter und loyaler Zusammenarbeit geprägt.»