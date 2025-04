Italien will 2025 das vor mehr als zehn Jahren von den Nato-Mitgliedstaaten beschlossene Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben erfüllen. Dies kündigte Finanzminister Giancarlo Giorgetti vor dem Parlament in Rom an. Die Zukunft der westlichen Verteidigungsallianz gehört auch zu den Themen eines Treffens von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit US-Präsident Donald Trump an diesem Donnerstag in Washington.