Die Wirtschaft Italiens hat im Frühjahr wie erwartet etwas an Fahrt verloren. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wachstum gerechnet. Zu Beginn des Jahres war die drittgrösste Volkswirtschaft des Euroraums noch etwas stärker um 0,3 Prozent gewachsen./jkr/jsl/nas