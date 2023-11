Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo wird dank höherer Zinseinnahmen noch optimistischer für das laufende Jahr. Bereits im Mai und Juli hatte das Institut sein Gewinnziel nach oben geschraubt. Nun erwartet das Management beim Überschuss über 7,5 Milliarden Euro, wie die Bank am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Turin mitteilte. Zuvor lag das Ziel bei mehr als 7 Milliarden Euro. Das Institut kündigte an, seine Aktionäre mit einer zusätzlichen Ausschüttung beglücken zu wollen, deren genaue Höhe aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll. Die Aktie legte zu.

03.11.2023 13:38