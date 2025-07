Die Arbeitnehmenden müssen einen Arbeitsvertrag mit einem bei der Handelskammer registrierten Unternehmen vorweisen sowie ihren Wohnsitz innert 90 Tagen nach Arbeitsbeginn in die Provinz Varese verlegen. Das Ziel: Sie sollen sich «dauerhaft» in der Region Varese niederlassen, wie es in der Ausschreibung heisst.