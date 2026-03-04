Proteste in Redaktionen

Die Redaktionen der beiden Zeitungen hatten in den vergangenen Monaten gegen die Verkaufspläne protestiert und waren auch in den Streik gegangen. Kritisiert wurde etwa, dass es keinerlei Garantien für die Zukunft der Blätter und der Arbeitsplätze gebe. Ausserdem sorgten sich einige in Italien wegen der Verkaufspläne von «La Stampa» aus Turin und «La Repubblica» aus Rom um die Medienvielfalt.