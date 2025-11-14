Der Fall betrifft das Jahresabo «Wizz All You Can Fly», das den Kunden gegen Zahlung eines festen Preises von 599 Euro (in der Anfangsphase 499 Euro) unbegrenzt Flüge auf allen internationalen Strecken der Airline ermöglichen soll. Laut der italienischen Wettbewerbsbehörde fehlen jedoch klare und vollständige Informationen zum Angebot.