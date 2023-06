Silvio Berlusconi ist tot. Der frühere italienische Ministerpräsident starb am Montag im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Mailand. Der Unternehmer und Milliardär hatte in den vergangenen Jahrzehnten die Politik in Italien wie kein zweiter bestimmt, zugleich aber auch extrem polarisiert. "Berlusconi war ein grosser politischer Anführer, der die Geschichte unserer Republik geprägt hat", teilte Staatspräsident Sergio Mattarella mit. Mit einem Staatsbegräbnis im Mailänder Dom wird Berlusconi dann am Mittwoch die letzte Ehre erwiesen.

12.06.2023 15:11