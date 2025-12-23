Ryanair kündigt Einspruch an

Ryanair habe beispielsweise technisch verhindert, dass die eigenen Flüge durch Drittanbieter mit weiteren Flügen und Versicherungen kombiniert werden können. Im April 2025 habe Ryanair die Implementierung des Buchungssystems dann wieder ermöglicht, so dass bei «ordnungsgemässer Umsetzung» wieder ein «wirksamer Wettbewerb» erlaubt werde.