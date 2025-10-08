Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will im Rahmen des Haushaltsgesetzes für 2026 die Banken um einen finanziellen Beitrag bitten. «Ich habe nicht die Absicht, das Bankensystem zu bestrafen. Wir können die Banken aber, wie im letzten Jahr, um Unterstützung bitten», sagte Meloni als Antwort auf eine Frage zu möglichen Massnahmen gegenüber den Geldhäusern in der laufenden Haushaltsdebatten am Dienstagabend.